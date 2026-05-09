EA SPORTS FC SVELA IL TEAM OF THE SEASON DELL'ARKEMA PL E DELLA NWSL
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SeguiI fan di EA SPORTS FC 26 celebrano le protagoniste più brillanti all’interno del Team of the Season ufficiale dell’Arkema PL e della NWSLIl Team of the Season ufficiale dell’Arkema PL e della NWSL di EA SPORTS FC™ riconosce le giocatrici che si sono distinte in modo costante nel corso dell’intera stagione.
Il dibattito è acceso, con le squadre del Team of the Season annunciate ogni settimana su EA SPORTS FC™ 26, mentre la community sui canali social di EA SPORTS FC™ partecipa alla discussione e al dibattito sul Final XI. COSTRUITE LA VOSTRA SQUADRA DA SOGNO CON EA SPORTS FC™ 26: ICONS EDITIONI fan possono celebrare i Team of the Season con EA SPORTS FC 26 ICONS Edition e ricevere un Pacchetto XI Titolare Oro (Gold Starting XI Pack) contenente una squadra completa di giocatori non scambiabili con un punteggio pari o superiore a 84.Inoltre, la ICONS Edition include tre Player Pick ICON o Hero con un punteggio OVR fino a 91, tra cui scegliere 1 su 5 opzioni di difensori, centrocampisti e attaccanti ICON o Hero tratti dalle campagne FUT pubblicate dal lancio del gioco fino al 31 marzo 2026.
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