EA Sports FC 26 svela il Team of the Season della Serie A

EA SPORTS FC 26 presenta il Team of the Season della Serie A dopo una stagione dominata da prestazioni decisive, premiando i migliori giocatori con carte potenziate e nuovi contenuti disponibili anche su mobile.

Con la stagione di Serie A ormai agli sgoccioli, EA SPORTS ha annunciato il Team of the Season dedicato al campionato italiano. La selezione raccoglie i calciatori che hanno inciso maggiormente durante l’anno, trasformati nel gioco in versioni migliorate con statistiche aggiornate per Ultimate Team.

Il cosiddetto Final XI nasce anche dal confronto tra gli utenti, che ogni settimana partecipano al dibattito sui migliori interpreti del torneo. I giocatori scelti entrano a far parte delle carte più ambite, capaci di cambiare l’equilibrio delle squadre nelle modalità online.

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In parallelo, arriva anche la ICONS Edition di EA SPORTS FC 26, che propone contenuti esclusivi proprio nel periodo del TOTS. Tra i bonus disponibili c’è un pacchetto con undici giocatori Oro non scambiabili, tutti con valutazione almeno pari a 84, utile per costruire una rosa competitiva fin da subito.

Questa edizione include inoltre una scelta tra cinque carte speciali Icona o Hero, suddivise per ruolo e con valutazioni che possono raggiungere quota 91. Si tratta di elementi provenienti dalle campagne FUT pubblicate fino al 31 marzo 2026.

Anche su EA SPORTS FC Mobile l’evento è attivo con modalità dedicate, tra sfide, eventi a tempo e tornei che permettono di ottenere i protagonisti della Serie A. I contenuti sono pensati per coinvolgere anche chi gioca su smartphone, mantenendo vivo il confronto tra utenti sulle migliori scelte della stagione.

Il rilascio del Team of the Season rappresenta una fase centrale per il gioco, in cui mercato e prestazioni si intrecciano. Le nuove carte offrono l’occasione di rafforzare ogni reparto, dai difensori più solidi agli attaccanti più prolifici del campionato.