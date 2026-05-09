Cristina Basso muore a 46 anni dopo un malore, il marito la trova sul divano al rientro da scuola

Luca Bianchi | 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristina Basso è morta martedì pomeriggio dopo un malore improvviso nella sua casa di Ca’ Solaro. La 46enne, operatrice sociosanitaria molto conosciuta tra Favaro e Venezia, aveva appena terminato il turno di lavoro.

Ca Solaro
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Cristina Basso in Dalla Libera, 46 anni, è morta improvvisamente martedì pomeriggio nella sua abitazione di Ca’ Solaro, poco dopo essere rientrata dal lavoro. A raccontare gli ultimi momenti è il marito Matteo, che era uscito per andare a prendere i figli a scuola dopo una richiesta della donna, che si sentiva molto affaticata.

«Mi aveva detto che era molto stanca e mi ha chiesto di andare io a prendere i ragazzi», ha spiegato il marito. Cristina si era sdraiata sul divano per riposare. Quando l’uomo è tornato a casa insieme ai figli, l’ha trovata immobile. Ha tentato immediatamente di soccorrerla praticandole il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

La notizia della morte di Cristina Basso ha colpito profondamente le comunità di Favaro e Ca’ Solaro, dove la donna era molto conosciuta sia per il suo lavoro sia per il suo impegno nel volontariato. Operatrice sociosanitaria alla Fondazione Venezia, seguiva l’assistenza domiciliare e collaborava anche con Avapo accanto ai malati oncologici.

La scelta di dedicarsi agli altri era nata dopo la lunga malattia del padre Gildo, commerciante conosciuto a Favaro. Quel dolore l’aveva spinta ad avvicinarsi al mondo dell’assistenza, con l’idea di stare vicino alle persone nei momenti più difficili.

Amici e conoscenti la ricordano come una persona disponibile e generosa. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio e ricordi legati alla sua sensibilità verso chi aveva bisogno di aiuto.

Accanto all’attività professionale, Cristina dedicava molto tempo alla famiglia e alle sue passioni creative. Amava disegnare, realizzare oggetti con materiali di recupero e creare accessori e vestiti fatti a mano. Il marito ha ricordato la sua fantasia e la capacità di inventare sempre qualcosa di nuovo anche nei piccoli gesti quotidiani.

Lascia i figli Giulia, 18 anni, giocatrice di basket della Reyer e studentessa al Vendramin Corner con il sogno di diventare fisioterapista, e il figlio minore, atleta del Basket Favaro, pronto a iscriversi al corso di Meccatronica del Pacinotti.

I funerali di Cristina Basso saranno celebrati mercoledì 13 maggio alle 10.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Favaro Veneto.
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