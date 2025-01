Tragedia in Alto Adige: Bimbo di 7 anni muore dopo malore a scuola

Una tragedia ha colpito l'Alto Adige: un bambino di sette anni è deceduto all'ospedale di Brunico dopo aver accusato un malore durante una lezione di pattinaggio a Villa Ottone. Secondo quanto riportato dal quotidiano Dolomiten, l'incidente è avvenuto mercoledì scorso. Il piccolo, figlio di genitori marocchini, ha iniziato a lamentare giramenti di testa dopo un'ora di attività fisica, per poi crollare a terra. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione e il trasporto d'urgenza all'ospedale di Brunico, il bambino è deceduto. L'autopsia è stata disposta per determinare la causa del decesso e verificare l'eventuale presenza di patologie preesistenti. Le autorità competenti stanno indagando per chiarire le circostanze dell'incidente e prevenire simili tragedie in futuro.

