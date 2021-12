Giada Furlanut muore dopo un malore a scuola a 14 snni

La comunità del comune di Fiumicello Villa Vicentina del Bajo Friuli è in lutto per la prematura scomparsa della giovanissima, morta all'età di 14 anni all'ospedale di Cattinara. Come si è appreso, sarebbe stata ricoverata negli ultimi giorni (29 novembre) a causa di un

All'inizio l'avrebbero portata all'ospedale di Monfalcone, ma poi c'è stato il trasferimento all'ospedale di Trieste. Purtroppo però la 14enne, appassionata di pallavolo, non c'è l'ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere. Il sindaco di Fiumicello Villa Vicentina Laura Sgubin esprime il suo cordoglio e vicinanza alla famiglia: "Posso solo dire che non ci sono parole per una simile disgrazia e che sono vicino alla famiglia". E poi aggiunge anche che "la massima riservatezza e il rispetto della privacy è la mia priorità".

