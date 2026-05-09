Aversa, abbandona una cagnolina poi travolta da un'auto: denunciato e patente ritirata

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Una cagnolina di tre mesi è morta dopo essere stata abbandonata in strada ad Aversa e travolta da un’auto. La Polizia Provinciale ha identificato il proprietario grazie alle telecamere e lo ha denunciato, con ritiro immediato della patente.

Aversa, abbandona una cagnolina poi travolta da un'auto: denunciato e patente ritirata

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Una cucciola di appena tre mesi è morta dopo essere stata lasciata in strada dal proprietario ad Aversa, in provincia di Caserta. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della giornata e ha portato all’apertura di un procedimento nei confronti dell’uomo, ora denunciato alla Procura di Napoli Nord. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, la cagnolina sarebbe stata abbandonata lungo la carreggiata e poco dopo investita da un’auto in transito. L’animale è stato soccorso e trasportato con urgenza in una struttura veterinaria, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Le indagini sono partite subito dopo l’accaduto. Attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono riusciti a identificare il proprietario del cane. Per lui è scattata la denuncia per abbandono di animali, reato che dopo le recenti modifiche normative può comportare pene molto severe, fino a sette anni di carcere nei casi più gravi. Oltre alla denuncia, all’uomo è stata ritirata la patente di guida dopo la segnalazione inviata al prefetto di Caserta. La Polizia Provinciale ha ricordato che il controllo sul benessere animale rientra tra le attività prioritarie del comando. Nei primi quattro mesi dell’anno sono già stati effettuati controlli su circa 320 animali.

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