Como: Ritirata Patente a Pedone Positivo all'Alcol Test

A Como, un caso singolare ha sollevato interrogativi sulla prassi di controllo dell'alcoltest da parte delle autorità locali. Un uomo di 40 anni, dopo aver cenato in un ristorante, è stato fermato dalla polizia locale mentre camminava a piedi. Nonostante non fosse alla guida del suo veicolo, ma fosse stato multato per aver parcheggiato in divieto di sosta, gli agenti hanno deciso di sottoporlo all'alcoltest. Il test ha rivelato un tasso alcolemico leggermente superiore ai limiti consentiti, portando al ritiro della sua patente di guida.

L'avvocato Ivano Chiesa, noto per essere il difensore di Fabrizio Corona e attivo sui social, ha assistito l'uomo nel suo percorso legale. Dopo il risultato dell'alcoltest, Chiesa ha consigliato al suo assistito di fare ricorso al giudice di pace, che ha accolto il ricorso sospendendo il provvedimento e ordinando la restituzione della patente. Tuttavia, la vicenda non si è conclusa qui. Quando l'uomo si è recato in prefettura per riottenere la patente, il personale ha rifiutato di restituirla, richiedendo ulteriori esami clinici che attestassero l'attitudine alla guida.

L'avvocato Chiesa ha denunciato questa prassi come un'omissione di atti d'ufficio, ma i funzionari hanno insistito che fosse la procedura standard. Di fronte a questa situazione, è stato necessario un ulteriore intervento del giudice di pace, che ha emesso una dichiarazione aggiuntiva per la restituzione immediata della patente. Questo caso ha evidenziato non solo le complessità legate all'applicazione delle norme sul tasso alcolemico e la guida, ma anche le difficoltà che i cittadini possono incontrare nel sistema burocratico.