Osimhen denunciato da Mercedes per leasing non pagato e auto non restituita da 90mila euro

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Victor Osimhen è stato denunciato da Mercedes per un leasing non saldato e la mancata restituzione dell’auto. L’attaccante, oggi al Galatasaray, avrebbe accumulato un debito vicino ai 90mila euro dopo un contratto firmato nel 2023.

Osimhen denunciato da Mercedes per leasing non pagato e auto non restituita da 90mila euro

Victor Osimhen finisce al centro di una vicenda giudiziaria legata a un’auto di lusso. L’attaccante nigeriano, oggi in forza al Galatasaray, sarebbe stato denunciato dalla Mercedes per appropriazione indebita. La segnalazione è stata presentata a Milano e riguarda un contratto di leasing sottoscritto nel 2023. Secondo quanto ricostruito, il calciatore non avrebbe rispettato i pagamenti previsti per una Classe G presa in leasing. Le rate pattuite non sarebbero state saldate, facendo crescere nel tempo un debito significativo nei confronti della casa automobilistica tedesca. Alla questione economica si aggiunge un altro elemento: al termine del periodo stabilito nel contratto, pari a tre anni, l’auto non sarebbe stata riconsegnata. Il veicolo, quindi, sarebbe rimasto nella disponibilità del giocatore senza la restituzione prevista. Il valore complessivo della cifra contestata si aggira intorno ai 90mila euro, una somma che si avvicina al costo stesso dell’automobile. La vicenda è ora all’attenzione della magistratura, che dovrà chiarire i dettagli dell’accordo e le eventuali responsabilità.

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