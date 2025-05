Sinner-Cerundolo agli Internazionali d'Italia: orario, precedenti e dove vedere il match del 13 maggio

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Domani, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Dopo aver superato senza difficoltà Mariano Navone e Jesper de Jong nei turni precedenti, Sinner si prepara a una nuova sfida contro un avversario già affrontato in passato.

Sfida con Cerundolo: orario e precedenti

Il match tra Sinner e Cerundolo è in programma domani sera, martedì 13 maggio, sul campo Centrale del Foro Italico. L’orario esatto non è stato ancora ufficializzato. Cerundolo, attualmente numero 18 del ranking ATP, è stato l’ultimo giocatore a sconfiggere Sinner proprio a Roma, nel 2023, sempre agli ottavi di finale del torneo.

Un incrocio carico di significato per Jannik, che punta a prendersi la rivincita davanti al pubblico italiano e proseguire la sua corsa verso le fasi finali del torneo romano.

Dove vedere Sinner-Cerundolo in diretta

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, con copertura anche in chiaro su Rai 2. Gli appassionati potranno seguire l'incontro anche in streaming su SkyGo, sulla piattaforma Now e su RaiPlay, per non perdersi neanche un punto della sfida più attesa degli ottavi.

