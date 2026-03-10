Sinner sfida Fonseca agli ottavi di Indian Wells orario e dove vedere la partita

Jannik Sinner torna in campo il 10 marzo a Indian Wells contro Joao Fonseca negli ottavi del Masters 1000. L’azzurro arriva dopo due vittorie convincenti, mentre il brasiliano ha già eliminato tre avversari di rilievo nel torneo.

Nuovo impegno a Indian Wells per Jannik Sinner, atteso martedì 10 marzo negli ottavi di finale del Masters 1000 contro il brasiliano Joao Fonseca. Il tennista italiano continua il suo cammino nel torneo californiano dopo aver superato i primi turni senza particolari difficoltà.

All’esordio Sinner ha battuto il ceco Svrcina, poi ha confermato il buon momento nel terzo turno contro Denis Shapovalov. Il canadese è stato sconfitto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2, una partita gestita con autorità dall’azzurro.

Dall’altra parte della rete ci sarà Joao Fonseca, che nel torneo ha già collezionato tre vittorie. Il brasiliano ha eliminato Collignon, poi Khachanov e successivamente Paul, conquistando così l’accesso agli ottavi.

Quella di Indian Wells sarà la prima sfida in carriera tra i due giocatori. Non esistono infatti precedenti ufficiali tra Sinner e Fonseca nel circuito maggiore.

L’incontro è in programma martedì 10 marzo nel programma degli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’orario preciso della partita non è stato ancora fissato.

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.