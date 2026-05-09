Jasmine Carrisi e Haitam Belarsa, amore nato in Puglia e primi incontri con le famiglie

Jasmine Carrisi vive una relazione con Haitam Belarsa, conosciuto tra Milano e la Puglia nell’estate 2025. La figlia di Al Bano racconta il rapporto con il giovane italo-marocchino e rassicura i genitori sulle differenze religiose.

Jasmine Carrisi ha deciso di raccontare pubblicamente la sua storia d’amore con Haitam Belarsa, ragazzo di origini italo-marocchine con cui fa coppia dall’estate del 2025. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha spiegato che il loro rapporto è nato dopo diversi incontri casuali a Milano, frequentando gli stessi locali, prima che tutto cambiasse durante una vacanza in Puglia.

Proprio lì, tra giornate trascorse al mare e momenti condivisi, il legame si è trasformato in qualcosa di più profondo. Jasmine ha raccontato che con Haitam sente di avere molte affinità caratteriali, dalla sensibilità al modo di vivere le relazioni, fino allo stesso senso dell’umorismo. A unirli, ha spiegato, è soprattutto la capacità di stare bene insieme divertendosi.

Nel rapporto di coppia, la gelosia non occupa uno spazio centrale. Jasmine ha spiegato di non controllare mai il telefono del fidanzato e di non credere nelle verifiche continue o nelle videochiamate improvvise per sapere dove si trovi il partner. Secondo lei, la fiducia resta la base di una relazione stabile e sincera.

Nei prossimi mesi arriverà anche il momento delle presentazioni ufficiali con le rispettive famiglie. Haitam dovrebbe raggiungere Jasmine a Cellino San Marco durante l’estate, mentre lei non ha ancora avuto occasione di conoscere di persona i familiari del ragazzo, che vivono attualmente in Gran Bretagna.

La giovane cantante e influencer ha parlato anche delle differenze religiose all’interno della coppia, spiegando che né lei né Haitam intendono rinunciare alla propria fede. Jasmine ha voluto rassicurare i genitori, Al Bano e Loredana Lecciso, dicendo che il loro rapporto non cambierà le sue abitudini o il suo modo di vivere.

Per l’estate, la coppia sta organizzando la prima vacanza romantica insieme. Tra le mete che Jasmine sogna di visitare ci sono alcune isole greche, in particolare Corfù e Santorini, destinazioni che la affascinano per i panorami e i tramonti sul mare.