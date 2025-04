Jasmine Carrisi su Al Bano: Crescere con genitori famosi mi ha reso diffidente e fragile

Jasmine Carrisi ha raccontato le difficoltà vissute nell’essere figlia di Al Bano e Loredana Lecciso durante la seconda puntata di The Couple, in onda lunedì 14 aprile. La 23enne ha parlato apertamente della sua fragilità emotiva e dell’impatto che la notorietà dei genitori ha avuto sulla sua crescita e sui rapporti sociali.

All’interno del reality condotto da Ilary Blasi, Jasmine ha spiegato: "Ho voglia di creare rapporti umani, ma non ci riesco. Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa? Avere dei genitori così famosi ha influito tantissimo sul mio modo di essere". Ha raccontato di sentirsi spesso giudicata e vittima di pregiudizi: "C'è la gente che parla di te. Persone a cui stai antipatica sulla base del nulla. C'è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. È ovvio che poi ti chiudi e diventi diffidente".

Parlando con gli altri concorrenti, ha confessato di sentirsi costantemente sotto osservazione: "Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l'ansia. A volte vorrei essere trasparente. I miei, soprattutto mio padre, non mi ha mai messo pressione, non mi ha mai detto come devo comportarmi". Jasmine ha sottolineato come l’esposizione pubblica fin da bambina l’abbia portata a chiudersi e ad avere difficoltà nel fidarsi degli altri.

Ha poi dichiarato di essere stata sostenuta dai genitori nella decisione di partecipare al game show: "Sapevano che sarei cresciuta tanto. Mi hanno detto di divertirmi e di godermela tutti i giorni".

Potrebbe interessarti anche:

C’è Posta per Te, 1 febbraio 2025: Paolo Bonolis e Al Bano tra gli ospiti attesi

Il people show condotto da Maria De Filippi torna questa sera in prima serata su Canale 5, con un nuovo appuntamento che appassiona milioni di spettatori. Stando alle anticipazioni riportate da ...

Al Bano smentisce notizie false sul trapianto al fegato: Sto benissimo a Cellino San Marco

Al Bano ha smentito categoricamente le notizie diffuse sui social riguardanti un presunto trapianto al fegato. In un'intervista a Fanpage.it, il cantante ha dichiarato: "Sono a Cellino San Marco e ...

Scaletta anticipazioni Domenica In: Ricchi e Poveri - Al Bano - Ozpetek e Stefano Zecchi

Oggi, domenica 8 dicembre 2024, dalle 14:00 alle 17:10 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda la tredicesima puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. La ...