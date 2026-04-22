Jasmine Carrisi presenta il fidanzato Haitam e racconta le critiche sulle sue origini

Jasmine Carrisi ha confermato la relazione con Haitam dopo alcune foto pubbliche e ha raccontato di essere felice, ma soffre per i commenti ricevuti sulle origini del compagno, un ragazzo che vive a Milano e non appartiene al mondo dello spettacolo.

Jasmine Carrisi ha scelto di non nascondere più la sua relazione e si è mostrata insieme al fidanzato in alcune immagini pubblicate da un settimanale. Ospite nel programma televisivo, la giovane ha confermato il legame senza entrare nei dettagli, limitandosi a dire di essere felice e serena accanto a lui.

Il ragazzo si chiama Haitam, vive a Milano e non ha alcun legame con il mondo dello spettacolo. Ha origini marocchine ed è più giovane di Jasmine di circa un anno e mezzo. La storia è ancora all’inizio e per questo non ci sono state presentazioni ufficiali tra le famiglie, anche se i genitori della ragazza sono già informati.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha spiegato che in casa non ci sono ostacoli e che i genitori rispettano le sue scelte. Il rapporto con loro resta basato sulla fiducia e sulla libertà personale, elemento che le consente di vivere questa fase senza pressioni.

Accanto alla felicità per la nuova relazione, Jasmine ha raccontato anche un aspetto più difficile. Sui social sono arrivati diversi commenti negativi legati alle origini del fidanzato, una reazione che l’ha colpita profondamente. Ha ammesso di non aspettarsi certe parole e di esserci rimasta male.

Durante l’intervista, anche la conduttrice ha espresso sorpresa per quanto accaduto, definendo inaccettabili questi attacchi. Jasmine, pur colpita dalle critiche, continua a vivere la relazione senza nascondersi.