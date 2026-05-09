Roma Termini, turista morso e rapinato della catenina d'oro: fermati tre egiziani

Turista spagnolo aggredito vicino a Roma Termini per una collana d’oro, due rapinatori lo hanno morso a orecchio e spalla durante l’assalto. Tre cittadini egiziani sono stati fermati dalla polizia dopo le indagini.

Un turista spagnolo di 30 anni è stato aggredito e rapinato nella zona di Roma Termini durante la notte tra domenica e lunedì. L’uomo, arrivato nella Capitale da pochi giorni insieme a un amico, stava tornando nell’appartamento dove alloggiava dopo una serata trascorsa nei locali della movida.

L’episodio è avvenuto intorno alle tre del mattino in via Gioberti, dove i due sono stati avvicinati da tre giovani nordafricani con il pretesto di chiedere informazioni. I turisti hanno intuito il pericolo e hanno accelerato il passo, ma il 30enne è stato inseguito e bloccato mentre cercava di raggiungere il portone del palazzo in via Napoleone III.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due dei tre aggressori lo hanno raggiunto mentre tentava di aprire la porta di casa. Uno lo ha immobilizzato, mentre l’altro gli ha morso l’orecchio e la spalla destra per strappargli dal collo una collana d’oro. Dopo la rapina i responsabili sono fuggiti, lasciando il turista ferito e sotto shock.

La vittima, insieme all’amico, ha raggiunto il commissariato di via Farini per denunciare l’accaduto. Successivamente gli agenti lo hanno accompagnato all’ospedale San Giovanni, dove i medici gli hanno assegnato dieci giorni di prognosi per le ferite riportate.

Le indagini del commissariato Viminale, coordinato da Fabio Germani, hanno portato in pochi giorni all’identificazione dei presunti responsabili. Il turista ha riconosciuto i tre attraverso le fotografie segnaletiche mostrate dalla polizia. Gli investigatori hanno poi analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, individuando i sospettati durante la fuga.

I tre uomini, cittadini egiziani di 29, 24 e 23 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a rapine e furti, sono stati rintracciati in via Amendola, a poca distanza dal luogo dell’aggressione. Per i due più giovani è scattato il fermo con l’accusa di rapina aggravata, mentre il 29enne deve rispondere di tentata rapina.

Il turista spagnolo ha lasciato Roma il giorno successivo all’aggressione, ma nei prossimi mesi dovrà sottoporsi ad accertamenti sanitari per escludere eventuali infezioni legate ai morsi subiti durante la rapina.