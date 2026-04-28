Turista muore a Hurghada dopo morso di cobra durante spettacolo con incantatore di serpenti

Un turista tedesco muore a Hurghada dopo il morso di un cobra durante uno spettacolo, causato da un numero con serpenti finito fuori controllo. L’uomo, 57 anni, era in vacanza con la famiglia.

Una serata di intrattenimento si è trasformata in tragedia sul Mar Rosso, dove un turista tedesco di 57 anni ha perso la vita durante uno spettacolo con serpenti in un hotel di Hurghada, località molto frequentata dai visitatori stranieri.

L’uomo stava assistendo allo show insieme alla famiglia quando è stato coinvolto direttamente nel numero dell’incantatore. Secondo le ricostruzioni, l’artista avrebbe prima appoggiato un cobra sulle sue spalle, per poi lasciarlo scivolare nei pantaloni. Proprio in quel momento il serpente lo ha morso alla gamba.

I soccorsi sono intervenuti subito e hanno tentato di rianimarlo sul posto prima del trasferimento in ospedale. Nonostante gli sforzi, l’uomo è morto poco dopo a causa dell’avvelenamento provocato dal morso del cobra, come confermato dalle autorità tedesche.

L’episodio è avvenuto in una delle principali destinazioni turistiche egiziane sul Mar Rosso, dove spettacoli con animali esotici sono spesso proposti ai visitatori. Le circostanze precise dell’incidente restano al centro delle verifiche.