Roma - cadavere alla stazione Termini: ripresa graduale della circolazione dei treni

Attualità - Circolazione sospesa oggi, 18 agosto, sulle linee dei treni Alta velocità Roma-Napoli e Direttissima Roma-Firenze per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito del rinvenimento di un cadavere sui binari della stazione di Roma Termini. Il corpo è di un 22enne americano. L'ipotesi avanzata dagli investigatori è il suicidio. Sul posto, nel pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria e la Scientifica per i rilievi. Il traffico ferroviario, dal 1° al decimo binario, è stato deviato. Persistono rallentamenti ma le tratte, alcune sostituite dai treni regionali, sono garantite. La circolazione, fanno sapere infatti Fs Italiane, è in graduale ripresa sulle linee Av Roma-Napoli e Direttissima Roma-Firenze, sospesa dalle ore 16:15. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi, limitazioni di percorso e deviazioni. Ecco l'elenco dei treni coinvolti.