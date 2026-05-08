Grande Fratello Vip, Adriana Volpe nel mirino tra accuse e scontri in diretta

Adriana Volpe finisce al centro delle critiche al Grande Fratello Vip dopo le accuse di Francesca Manzini, Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli. Nella puntata dell’8 maggio la concorrente è stata messa sotto pressione dagli altri vip.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 8 maggio, Adriana Volpe è stata chiamata a confrontarsi con gli altri concorrenti dopo una settimana segnata da tensioni e polemiche. La showgirl si è accomodata sulla “poltrona che scotta”, spazio dedicato ai faccia a faccia più delicati della casa.

Adriana Volpe è stata accusata da diversi coinquilini di avere un atteggiamento poco sincero e di evitare spesso confronti diretti, preferendo restare nell’ombra di Antonella Elia. A esporsi con maggiore durezza è stata Francesca Manzini, che ha spiegato di aver cambiato opinione sulla concorrente dopo alcuni episodi vissuti negli ultimi giorni.

L’imitatrice ha definito Volpe “perfida e subdola”, aggiungendo di non apprezzarla più sul piano personale. Francesca Manzini ha anche raccontato di essersi sentita ferita da alcune domande considerate troppo invadenti sulla sua vita privata, accusando Adriana di scarsa sensibilità.

Alle critiche si è aggiunta anche Alessandra Mussolini, che ha descritto la concorrente come una “valletta muta”. L’ex europarlamentare ha detto di avere dubbi sul rapporto tra Volpe e Antonella Elia e di percepire in lei una forte difficoltà a esporsi apertamente durante le discussioni.

Nel dibattito è intervenuta pure Selvaggia Lucarelli, che ha commentato il percorso della concorrente all’interno del reality. Secondo l’opinionista, Adriana Volpe avrebbe mostrato due facce diverse nel corso del programma, partendo con maggiore determinazione per poi assumere un atteggiamento più prudente e defilato. Lucarelli ha ironizzato sostenendo che si sarebbe trasformata nella “comodina della Casa”.

Adriana Volpe ha provato a difendersi spiegando di avere un carattere poco aggressivo e di cercare sempre di evitare scontri inutili. La concorrente ha detto di non sentirsi portata per gli attacchi diretti o per alimentare tensioni tra gli altri partecipanti del reality.

La replica finale di Alessandra Mussolini è arrivata con il tono schietto che la contraddistingue. Rivolgendosi ad Adriana Volpe, ha chiuso il confronto con una battuta tagliente invitandola ironicamente ad “andare in convento”.