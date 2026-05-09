Giro d'Italia 2026, seconda tappa da Burgas a Valiko Tarnovo - diretta tv in chiaro

Il Giro d'Italia riparte dalla Bulgaria con la tappa Burgas-Valiko Tarnovo, la più lunga dell’edizione 2026. Dopo il successo di Paul Magnier nella giornata inaugurale, oggi i corridori affrontano 221 chilometri tra salite e discese decisive.

Il Giro d'Italia 2026 torna in strada oggi, sabato 9 maggio, con la seconda frazione della corsa rosa. Dopo la partenza ufficiale dalla Bulgaria avvenuta ieri, il gruppo affronta la tappa Burgas-Valiko Tarnovo, un percorso di 221 chilometri che rappresenta la distanza più lunga di tutta l’edizione.

La maglia rosa è sulle spalle del francese Paul Magnier, vincitore della volata inaugurale con i colori della Soudal Quick-Step. Alle sue spalle si sono piazzati Tobias Lund Andresen del Team Decathlon ed Ethan Vernon della Nsn Cycling Team. Quarta posizione invece per Jonathan Milan, tra gli italiani più attesi in questa edizione.

La seconda tappa propone una prima parte prevalentemente pianeggiante, ma la situazione cambia nella parte centrale della corsa. I corridori dovranno affrontare tre salite sui monti Balcani, con i passaggi da Byala, Vratnik e Lyaskovets. Quest’ultima asperità arriva a pochi chilometri dal traguardo ed è anche la più impegnativa, con 3 chilometri al 7,5% di pendenza media.

Dopo la discesa verso Tsarevets, il tracciato continua con altri tratti in salita, alcuni caratterizzati da rampe che raggiungono il 9%. L’ultimo chilometro prima dell’arrivo a Valiko Tarnovo sarà invece completamente pianeggiante.

La partenza della tappa è fissata per le ore 12.05, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16.59. La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai e su Eurosport. Per lo streaming saranno disponibili RaiPlay, Hbo Max, Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.