MotoGp Le Mans, oggi libere e pre-qualifiche in Francia: orari TV e dove vedere il GP
Marc Marquez arriva a Le Mans dopo il successo di Jerez e il Motomondiale riparte dalla Francia. Oggi in pista le prime libere e le pre-qualifiche, con Marco Bezzecchi ancora leader della classifica piloti.
La MotoGp torna in pista a Le Mans per il quinto appuntamento del Motomondiale 2026. Sul circuito francese si apre un nuovo fine settimana di gara dopo la tappa di Jerez, chiusa con la vittoria di Alex Marquez. In classifica generale resta davanti l’italiano Marco Bezzecchi, chiamato a difendere il primato nel weekend francese.
La giornata di oggi, venerdì 8 maggio, è dedicata alle prime sessioni ufficiali del programma. I piloti della MotoGp scenderanno in pista alle 10.40 per le prove libere 1, mentre le pre-qualifiche sono previste nel pomeriggio alle 14.55.
Tutte le sessioni del Gran Premio di Le Mans saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGp, canale 208, con possibilità di seguire l’evento anche in streaming attraverso Sky Go e Now.
Per chi seguirà il weekend in chiaro, Tv8 manderà in onda sabato le qualifiche e la Sprint Race in diretta gratuita. La gara della domenica sarà invece proposta in differita alle ore 17.
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