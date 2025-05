MotoGP Le Mans oggi: orari qualifiche e Sprint Race del 10 maggio, diretta TV e streaming

Home / Social News / MotoGP Le Mans oggi: orari qualifiche e Sprint Race del 10 maggio, diretta TV e streaming

La MotoGP torna protagonista oggi, sabato 10 maggio, con una giornata intensa sul circuito di Le Mans. Dopo il miglior tempo registrato da Marc Marquez nelle libere e pre-qualifiche di venerdì (1:29.855), si entra nel vivo del Gran Premio di Francia con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche ufficiali e la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend.

Dietro a Marquez, in gran forma, si sono piazzati Fabio Quartararo (+0.177) e Pecco Bagnaia (+0.184), pronti a contendere la pole e il podio nella sprint. La giornata prevede le prove libere 2 alle ore 10:05, seguite dalle qualifiche alle 10:45, mentre la Sprint Race scatterà alle 14:55.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), con streaming disponibile su Now e Sky Go. Inoltre, gli appassionati potranno seguire in chiaro su TV8 le fasi salienti della giornata, comprese qualifiche e sprint, mentre la gara di domenica sarà trasmessa in differita.

Programma MotoGP sabato 10 maggio Le Mans:

Ore 10:05 – Prove libere 2

Ore 10:45 – Qualifiche

Ore 14:55 – Sprint Race

Tutto pronto quindi per un sabato ad alta velocità con i big della MotoGP pronti a sfidarsi sul leggendario tracciato francese.

Video What We Learned on Friday ??? | 2025 French GP Video What We Learned on Friday ??? | 2025 French GP

MotoGP Le Mans: Marquez domina le libere, Bagnaia chiude quarto

Marc Marquez è il più veloce nelle prove libere della MotoGP a Le Mans, firmando il miglior tempo in 1:30.

MotoGP Le Mans 2025: orari, programma completo e dove vedere il GP di Francia in diretta

Torna in pista la MotoGP con il Gran Premio di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans. Il weekend di gara parte venerdì 9 maggio con le prove libere e si chiude domenica 11 maggio con la gara principale.

MotoGP Jerez: Alex Marquez vince e conquista la vetta del Mondiale, Bagnaia chiude terzo

Alex Marquez conquista la vittoria nel Gran Premio di Spagna a Jerez, ottenendo il primo trionfo della sua carriera in MotoGP e balzando in testa alla classifica iridata.