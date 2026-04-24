Musetti sfida Hurkacz a Madrid, orario del match e dove seguirlo in tv

Lorenzo Musetti debutta al Masters 1000 di Madrid contro Hubert Hurkacz dopo le recenti uscite altalenanti, con l’obiettivo di trovare continuità sulla terra rossa spagnola.

Lorenzo Musetti torna in campo oggi, venerdì 24 aprile, per il suo esordio al Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano affronta il polacco Hubert Hurkacz nel secondo turno del torneo, in una sfida che mette di fronte due giocatori già protagonisti di diversi incroci negli ultimi anni.

Musetti arriva all’appuntamento dopo risultati non del tutto convincenti nei tornei precedenti. A Montecarlo si è fermato ai quarti di finale contro Arthur Fils, mentre nella tappa successiva non è riuscito a superare il primo turno, sconfitto da Valentin Vacherot.

Il match tra Musetti e Hurkacz è in programma alle ore 11. I precedenti tra i due sono quattro, con un bilancio in perfetto equilibrio: due vittorie per parte. L’ultimo confronto risale al torneo di Wimbledon del 2023, quando il polacco si impose in tre set.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport, che detengono i diritti dell’intero torneo madrileno. La partita sarà disponibile anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV.