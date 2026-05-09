Amici, semifinale su Canale 5: allievi in gara e ospiti della serata

Amici va in semifinale il 9 maggio per scegliere i finalisti, con sei allievi ancora in gara e ospiti musicali in studio.

La semifinale di Amici va in onda stasera, sabato 9 maggio, in prima serata su Canale 5. Il talent show condotto da Maria De Filippi entra nella fase decisiva con sei concorrenti ancora in corsa per la vittoria.

A contendersi l’accesso alla finale sono tre ballerini, Alessio, Emiliano e Nicola, e tre cantanti, Angie, Elena e Lorenzo. La puntata stabilirà chi potrà proseguire verso l’ultimo appuntamento del programma.

Le esibizioni saranno valutate da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus. Alla terza prova parteciperà anche Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice.

Nel corso della serata tornerà Alessandro Cattelan con una nuova sfida di Password, che coinvolgerà Belen Rodriguez e Giulia Michelini.

Tra gli ospiti musicali della semifinale ci saranno Irama e Giordana Angi, vincitrice del premio della critica nella diciottesima edizione di Amici.