Taratata con Paolo Bonolis torna su Canale 5: ospiti e scaletta della prima serata

Stasera su Canale 5 va in onda la prima delle due serate evento di Taratata con Paolo Bonolis. Dalla ChorusLife Arena di Bergamo, musica dal vivo e grandi nomi della scena italiana.

Taratata torna in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti speciali. Il primo va in onda stasera, lunedì 9 febbraio, con la conduzione di Paolo Bonolis. Il secondo è fissato per lunedì 16 febbraio, sempre in prima serata.

La location scelta è la ChorusLife Arena di Bergamo, che ospita il palco centrale attorno al quale ruota l’intero show. Uno spazio pensato per avvicinare artisti e pubblico, senza barriere, con la musica suonata dal vivo al centro della scena.

Il celebre show musicale torna in tv dopo 25 anni con due serate evento su Canale 5.

Per la puntata d’esordio sono attesi alcuni tra i nomi più noti del panorama musicale italiano. Sul palco si alternano Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali, protagonisti di esibizioni pensate per il contesto live del programma.

Accanto alla musica trova spazio anche la comicità, con l’intervento di Giorgio Panariello, chiamato ad affiancare la parte musicale con una performance costruita per il pubblico presente in arena e per chi segue da casa.

Il format riprende l’idea originale di Taratata, puntando su esibizioni condivise e su un pubblico coinvolto direttamente nello svolgimento dello spettacolo. L’arena diventa parte attiva della narrazione televisiva, non semplice cornice.

Ogni numero è costruito come un momento autonomo, affidato alla voce e alla presenza degli artisti. La scaletta alterna stili e generazioni diverse, con l’obiettivo di riportare la musica dal vivo al centro del racconto televisivo.