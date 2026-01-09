La Ruota dei Campioni, stasera 9 gennaio su Canale 5: sfide e ospiti della serata

Una puntata speciale che riunisce i migliori concorrenti della stagione, tra sfide tematiche, ospiti musicali e un montepremi che può raggiungere cifre record.

Gerry Scotti torna in prima serata con un nuovo appuntamento de La Ruota dei Campioni, in onda oggi, venerdì 9 gennaio, alle 20.40. Il format riporta in gara i protagonisti che hanno conquistato i montepremi più alti dell’attuale stagione de La Ruota della Fortuna.

La puntata è costruita come un vero torneo a tappe. Sono previsti tre incontri tematici, ciascuno dedicato a un diverso ambito: televisione, musica e cinema. In ogni sfida si alternano tre concorrenti, impegnati in cinque round consecutivi.

Leggi anche La Ruota dei Campioni: speciale in prima serata con Gerry Scotti e ospiti d'eccezione

Al termine delle tre manches, i giocatori che avranno accumulato i risultati migliori si ritroveranno in un confronto decisivo. Solo uno di loro potrà accedere all’ultima prova e tentare l’assalto al titolo di Campione dei Campioni.

Il vincitore assoluto accederà a La Ruota delle Meraviglie, con la possibilità di portare a casa un premio che può arrivare fino a 300.000 euro, uno dei montepremi più alti mai messi in palio dal programma.

La serata è arricchita dalla presenza di ospiti molto amati dal pubblico. Sul palco salgono i Ricchi e Poveri, pronti a portare ritmo e nostalgia, insieme ad Andrea Pucci, protagonista di momenti di intrattenimento e comicità.

Accanto a Gerry Scotti, al tabellone resta confermata Samira Lui, presenza ormai centrale nella dinamica del gioco e nel racconto televisivo dello show.