Chiara Ferragni incanta agli Internazionali di Roma: mistero sul suo accompagnatore

Chiara Ferragni è stata avvistata oggi, venerdì 16 maggio, tra gli spalti del Campo Centrale al Foro Italico in occasione della semifinale del Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. L’imprenditrice digitale, seduta nelle prime file, ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per la sua presenza scenica, ma anche per l’uomo misterioso che l’ha accompagnata.

Chi è l’uomo misterioso accanto a Chiara Ferragni?

L’attenzione si è subito spostata su di lui: camicia rosa, cappello blu, occhiali da sole scuri e barba folta. Un look discreto, ma sufficiente a scatenare la curiosità dei fan sui social. Molti utenti hanno notato che non si trattava di Giovanni Tronchetti Provera, il cui nome era stato precedentemente associato a Ferragni. Così è partita una vera e propria caccia all’identità dell’accompagnatore misterioso.

Tra le ipotesi emerse, si fa strada quella di Angelo Tropea, storico amico della Ferragni ed ex collaboratore, spesso presente nelle sue Instagram Stories. Tuttavia, tra i contenuti pubblicati da Chiara nelle ore precedenti all’evento, nessun riferimento a Tropea: nessuna immagine né tag che possano confermare questa teoria.

Poche ore prima dell’inizio del match, Ferragni aveva pubblicato una storia su Instagram annunciando con entusiasmo la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia 2025 con la frase: “Ciao Roma, prontissima per gli Internazionali di tennis”. Nessuna menzione, però, della persona che l’ha accompagnata sugli spalti.

Il mistero sull’identità dell’uomo continua ad alimentare il dibattito online, mentre gli utenti cercano indizi tra foto, video e commenti pubblicati sui profili social.