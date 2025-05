Joao Fonseca, il 'piccolo Sinner' che incanta gli Internazionali di Roma: talento precoce tra Federer e Djokovic

Stelle e nuovi talenti brillano agli Internazionali di Roma 2025. Tra i protagonisti di oggi, giovedì 8 maggio, spicca Joao Fonseca, che scenderà in campo alle 11 contro Fabian Maroszan nella Supertennis Arena. Nato il 21 agosto 2006 a Rio de Janeiro, Fonseca è già salito alla ribalta del tennis mondiale, raggiungendo la posizione numero 65 del ranking ATP.

La sua ascesa è esplosa agli Australian Open 2024, dove ha battuto Andrey Rublev al debutto in uno Slam, e si è consolidata con la vittoria nel torneo ATP 250 di Buenos Aires, superando Francisco Cerundolo in finale e conquistando il primo titolo ATP a soli 18 anni, 5 mesi e 26 giorni. Un risultato raggiunto prima di Sinner e persino di Djokovic, mentre solo Carlos Alcaraz ha fatto meglio per età.

Fonseca aveva già attirato l’attenzione vincendo le Next Gen ATP Finals a Gedda, un traguardo che lo accomuna proprio a Sinner e Alcaraz. In Brasile, il suo stile aggressivo e maturo ha portato a soprannominarlo “Sinnerzinho”, ovvero “piccolo Sinner”. I due si sono incontrati alle ATP Finals 2023, dove Fonseca fu sparring partner dell’azzurro, ricevendo anche un consiglio diretto: abbandonare l’idea dell’università e dedicarsi subito al professionismo.

Grande ammiratore di Roger Federer, il giovane brasiliano è stato elogiato anche da Novak Djokovic, che ha definito il suo gioco “coraggioso, pulito al servizio e completo”. Per molti, Fonseca rappresenta una delle promesse più brillanti del tennis mondiale, già capace di confrontarsi con i migliori su palcoscenici internazionali.

