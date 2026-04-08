Adriana Volpe lascia temporaneamente il Grande Fratello Vip per motivi personali e la produzione lo comunica sui social. L’uscita arriva dopo i problemi alla mano avuti nei giorni scorsi, che l’avevano già costretta a fermarsi per alcune ore.

Adriana Volpe ha lasciato per il momento la Casa del Grande Fratello Vip. La comunicazione è arrivata dai canali social del reality di Mediaset, che hanno parlato di motivi personali senza aggiungere altri particolari.

L’uscita della concorrente ha subito acceso le reazioni del pubblico, con molti commenti comparsi online pochi minuti dopo l’annuncio. Tra le ipotesi circolate sui social, diversi utenti hanno collegato la decisione ai problemi fisici accusati nei giorni precedenti.

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Nei giorni scorsi, infatti, Adriana Volpe aveva già dovuto interrompere temporaneamente la sua permanenza nel programma dopo un incidente alla mano. Quel problema l’aveva costretta ad allontanarsi dalla Casa per alcune ore, prima del nuovo stop comunicato dalla produzione.

Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui tempi del rientro né sulle condizioni della concorrente. La produzione si è limitata a confermare l’allontanamento momentaneo, mentre tra i telespettatori resta alta l’attenzione sulle prossime comunicazioni ufficiali.