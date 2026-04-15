Grande Fratello Vip, accordo tra Elia, Volpe e Mussolini scatena polemiche in diretta

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Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini cambiano strategia al Grande Fratello Vip dopo tensioni continue e accuse reciproche. Le tre decidono di esporsi meno per evitare nuove polemiche e smascherare chi alimenta i conflitti.

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