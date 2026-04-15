Grande Fratello Vip, accordo tra Elia, Volpe e Mussolini scatena polemiche in diretta
Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini cambiano strategia al Grande Fratello Vip dopo tensioni continue e accuse reciproche. Le tre decidono di esporsi meno per evitare nuove polemiche e smascherare chi alimenta i conflitti.
Durante la puntata del martedì del Grande Fratello Vip emerge un accordo rimasto finora nascosto tra Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Dopo giorni segnati da scontri accesi, le tre concorrenti scelgono di cambiare atteggiamento e ridurre al minimo discussioni e provocazioni.
La decisione nasce da una riflessione condivisa. Secondo quanto spiegato in diretta, mentre loro finivano al centro delle liti, altri coinquilini si limitavano a osservare e commentare, contribuendo a esasperare le tensioni senza esporsi. Da qui la scelta di fare un passo indietro e lasciare spazio ai cosiddetti “comodini”.
Leggi anche: Adriana Volpe in crisi dopo il Grande Fratello Vip, lacrime e confronto con Antonella Elia
Adriana Volpe chiarisce il motivo della svolta, raccontando di aver notato un comportamento ricorrente all’interno della Casa. Quando scoppia un problema, invece di trovare qualcuno disposto a calmare gli animi, ci sono concorrenti pronti a soffiare sul fuoco.
Alessandra Mussolini entra nel dettaglio e parla apertamente di una sensazione di utilizzo. Spiega di aver capito che le loro discussioni finivano per diventare uno spettacolo utile ad altri, pronti poi a giudicare da fuori. Ribadisce di non voler rinunciare al confronto, ma di non accettare più di essere spinta a litigare per il gioco degli altri.
La rivelazione provoca reazioni immediate. Raimondo Todaro si dice deluso dal cambio di rotta, soprattutto per il comportamento di Adriana Volpe, ricordando le tensioni recenti tra le tre. Critica anche l’immagine che stanno dando dopo aver litigato per giorni e aver improvvisamente fatto pace.
Selvaggia Lucarelli interviene per frenare i toni, respingendo il riferimento alle famiglie e definendo fuori luogo questo tipo di osservazioni nel contesto del programma.
Tra i più duri c’è anche Renato Biancardi, chiamato in causa dalle dichiarazioni delle tre. Contesta la loro versione dei fatti e attacca apertamente, accusandole di incoerenza e sostenendo che le loro liti non interessano più agli altri concorrenti.
Con il cambio di strategia delle tre protagoniste più esposte, resta da capire come si evolverà il gioco e se gli altri concorrenti riusciranno a prendere davvero in mano la situazione senza appoggiarsi ai loro scontri.