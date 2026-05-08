Piacenza, uccide la moglie Milena e fugge al cimitero del figlio morto nel 2020

Piacenza, un uomo ha ucciso la moglie Milena e dopo la chiamata al 112 è fuggito al cimitero dove riposa il figlio morto nel 2020. I carabinieri lo hanno trovato ferito dopo un tentato suicidio.

Ha telefonato al 112 raccontando di aver ucciso la moglie, poi si è allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce. La vicenda è emersa nel primo pomeriggio di venerdì 8 maggio in un appartamento di via Giulio Pastore, nella periferia di Piacenza. A contattare i soccorsi è stato Hako Vitanov, 60 anni, che avrebbe ammesso ai carabinieri di aver assassinato la moglie Milena Vitanova, 55 anni.

Dopo la chiamata, sul posto sono arrivati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. L’abitazione si trova al sesto piano e i pompieri sono entrati utilizzando un’autoscala per raggiungere il balcone. Nel soggiorno dell’appartamento i militari hanno trovato il corpo senza vita della donna vicino al divano. Accanto c’era un coltello che potrebbe essere stato utilizzato durante l’aggressione.

I primi rilievi hanno evidenziato diverse ferite da arma da taglio e traumi alla testa. L’appartamento è rimasto per ore sotto sequestro mentre gli investigatori del nucleo investigativo dei carabinieri di Piacenza hanno raccolto elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare il movente.

Subito dopo la confessione telefonica erano partite le ricerche del sessantenne. I carabinieri lo hanno rintracciato circa due ore più tardi al Cimitero monumentale di Piacenza, dove è sepolto uno dei figli della coppia. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell’arrivo delle pattuglie.

I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato in ospedale sotto sorveglianza. Per lui è scattato l’arresto.

La famiglia era già stata colpita da un grave lutto nel 2020. Uno dei cinque figli della coppia, Metodij, era morto in un incidente stradale insieme alla cugina Marija. L’auto su cui viaggiavano era uscita di strada finendo contro un albero prima di prendere fuoco. I due giovani erano morti sul colpo.