Piacenza, uccide la moglie e fugge: marito arrestato vicino al cimitero

Piacenza, un uomo è stato arrestato dopo la morte della moglie perché avrebbe chiamato i soccorsi confessando il delitto prima di fuggire da casa.

Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Piacenza nel pomeriggio di venerdì 8 maggio, dopo la morte della moglie trovata senza vita nella loro abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio il marito a contattare i soccorsi dopo il delitto, riferendo di aver ucciso la donna.

Quando il personale sanitario è arrivato nell’appartamento, per la vittima non c’era più nulla da fare. L’uomo, di origine macedone, nel frattempo si era allontanato dall’abitazione, facendo perdere le proprie tracce per alcune ore.

Le ricerche sono scattate subito e hanno impegnato i carabinieri fino al pomeriggio, quando il sospettato è stato individuato nei pressi del cimitero di Piacenza. A quel punto i militari lo hanno bloccato e arrestato.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio e chiarire il movente. Restano da accertare i passaggi precedenti alla chiamata ai soccorsi e le circostanze in cui la donna è stata uccisa.