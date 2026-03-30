Piacenza, anziano morto in casa: arrestati moglie e figlio per maltrattamenti e omicidio

Piacenza, un uomo di 85 anni è stato trovato morto in casa dopo mesi di presunti maltrattamenti. All’alba arrestati moglie e figlio a Castel San Giovanni, accusati anche di sequestro e, per il figlio, di omicidio aggravato.

All’alba di oggi i carabinieri hanno arrestato a Castel San Giovanni, nel Piacentino, la moglie e il figlio di un uomo di 85 anni trovato senza vita nella sua abitazione il 25 ottobre 2025. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura al termine delle indagini.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano avrebbe vissuto per lungo tempo in condizioni di sofferenza, tra presunti maltrattamenti e restrizioni della libertà personale. Gli elementi raccolti hanno portato a contestare ai due familiari i reati di maltrattamenti e sequestro di persona.

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Per il figlio l’accusa è più grave: oltre ai reati contestati in concorso con la madre, gli viene attribuito anche l’omicidio volontario aggravato. Gli inquirenti ritengono che il decesso dell’85enne sia collegato alle condizioni in cui sarebbe stato costretto a vivere.

L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta un punto di svolta nell’indagine avviata dopo il ritrovamento del corpo. I dettagli dell’operazione e degli elementi raccolti saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le 11.30 al Comando provinciale dei carabinieri di Piacenza.