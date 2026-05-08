David Attenborough compie 100 anni, il Museo di Londra gli dedica una nuova specie di vespa

David Attenborough festeggia 100 anni e il Museo di Storia Naturale di Londra gli dedica una nuova specie di vespa scoperta in Cile. L’insetto misura appena 3,5 millimetri ed è stato classificato dopo oltre quarant’anni dalla raccolta.

David Attenborough ha raggiunto il traguardo dei 100 anni ricevendo tributi dal mondo della scienza e della cultura internazionale. Il celebre naturalista britannico, nato a Isleworth nel Middlesex, è diventato nel corso dei decenni uno dei volti più riconoscibili dei documentari dedicati alla natura e agli ecosistemi del pianeta.

Per celebrare il compleanno del divulgatore inglese, il Museo di Storia Naturale di Londra ha deciso di intitolargli una nuova specie di vespa parassita scoperta in Cile. L’insetto è stato chiamato Attenboroughnculus tau ed è lungo circa 3,5 millimetri.

La presentazione ufficiale è arrivata attraverso i canali social del museo, che ha spiegato come l’esemplare fosse stato raccolto più di quarant’anni fa prima di essere studiato in dettaglio. I ricercatori hanno chiarito che la vespa possiede caratteristiche molto particolari, tanto da richiedere la creazione di un nuovo genere scientifico.

Tra gli elementi distintivi individuati dagli studiosi ci sono una struttura insolita delle ali e delle zampe e un segmento addominale particolarmente ricurvo. Secondo il museo, le differenze rispetto alle specie conosciute sono così marcate da renderla unica nella classificazione entomologica.

La scelta del nome rappresenta un omaggio al contributo che Attenborough ha dato alla divulgazione scientifica e alla tutela della fauna selvatica. Nel messaggio diffuso dal museo viene ricordato come i suoi programmi abbiano contribuito a far conoscere anche specie spesso ignorate, come gli insetti parassiti, mostrando il loro ruolo negli equilibri naturali.

Nel corso della sua carriera, Attenborough ha raccontato alcuni degli ambienti più remoti della Terra attraverso produzioni diventate punti di riferimento della televisione naturalistica. Tra le serie più celebri figurano Planet Earth, Blue Planet e Frozen Planet, documentari che hanno portato milioni di spettatori tra oceani, deserti, foreste e regioni polari.

La prima stagione di Planet Earth, trasmessa nel 2006, mostrava le ultime grandi aree selvagge del pianeta e gli effetti del cambiamento climatico sugli habitat naturali. Dieci anni più tardi, Planet Earth II documentava la rapidità delle trasformazioni ambientali e le strategie adottate dagli animali per sopravvivere.

Con Planet Earth III, realizzato quasi vent’anni dopo la serie originale, la produzione ha attraversato oltre 40 Paesi seguendo specie come i babbuini chacma in Namibia e le balene franche australi nelle acque dell’Argentina. Le riprese hanno coinvolto deserti, praterie e regioni artiche nel corso di cinque anni di lavoro.

Anche le due stagioni di Frozen Planet, andate in onda nel 2011 e nel 2022, si sono concentrate sugli ecosistemi estremi del Polo Nord e del Polo Sud. Gli episodi hanno raccontato l’adattamento delle specie ai lunghi inverni polari e alle temperature estreme, evidenziando le minacce provocate dal riscaldamento globale.

Nel documentario A Life on Our Planet, distribuito nel 2020, Attenborough ha invece affrontato le conseguenze delle attività umane sugli ecosistemi terrestri. Il programma mostra la riduzione delle foreste tropicali, l’erosione degli habitat marini e l’innalzamento del livello dei mari.

Tra i lavori più recenti figura anche Ocean with David Attenborough, dedicato al ruolo fondamentale degli oceani nella sopravvivenza della vita sulla Terra. Il documentario esplora barriere coralline, praterie di posidonia e specie marine rare, confrontando i cambiamenti osservati durante la lunga carriera del naturalista.

Un’altra serie firmata da Attenborough è quella dedicata all’Asia, articolata in sette episodi. Il racconto attraversa le montagne dell’Himalaya, i fiumi Mekong e Gange e numerosi ambienti estremi dove gli animali affrontano condizioni difficili e l’impatto crescente dello sviluppo umano.