David Attenborough entra nella storia: a 99 anni vince il Daytime Emmy Award

Sir David Attenborough, leggendario divulgatore naturalistico britannico, ha stabilito un nuovo primato nella storia della televisione. A 99 anni ha vinto il Daytime Emmy Award come “Personalità dell’anno per un programma non quotidiano”, diventando il più anziano vincitore di sempre del prestigioso riconoscimento televisivo.

Il premio è arrivato grazie al documentario “Secret Lives of Orangutans”, prodotto da Netflix, che racconta la vita quotidiana di un gruppo di oranghi nelle foreste di Sumatra, in Indonesia. L’opera si è aggiudicata anche altri due riconoscimenti: miglior direzione musicale e composizione, e miglior regia per un programma non-fiction a telecamera singola.

Con questa vittoria, Attenborough ha superato il precedente record detenuto da Dick Van Dyke, premiato nel 2024 a 98 anni per una partecipazione speciale in una soap opera. Nonostante l’impresa straordinaria, il naturalista britannico — che compirà 100 anni tra otto mesi — non ha partecipato alla cerimonia tenutasi a Pasadena, in California.

Considerato una delle voci più autorevoli e riconoscibili del mondo della divulgazione scientifica, Sir David Attenborough è attivo da oltre 70 anni. Tra i suoi lavori più celebri figurano “Life on Earth”, “The Private Life of Plants” e “The Blue Planet”. Più di 40 specie di piante e animali portano il suo nome, un omaggio alla sua incessante attività di sensibilizzazione ambientale.

Nel 2025 ha presentato “Ocean”, un documentario di lungometraggio che lo stesso Attenborough ha definito “uno dei progetti più importanti della mia carriera”, nato con l’obiettivo di promuovere la tutela della biodiversità e la lotta al cambiamento climatico.

Durante la 52ª edizione dei Daytime Emmy Awards, sono stati premiati anche altri protagonisti del piccolo schermo: la soap opera “General Hospital” ha conquistato il titolo di miglior serie drammatica, mentre Drew Barrymore si è aggiudicata il premio come miglior conduttrice di talk show diurno.