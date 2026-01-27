Georgina Rodriguez compie gli anni, la dedica di Ronaldo: Auguri alla donna della mia vita

Una dedica essenziale ma intensa accompagna il compleanno di Georgina Rodriguez, celebrato con parole d’amore da Cristiano Ronaldo. Il messaggio arriva in un momento speciale per la coppia, già proiettata verso il matrimonio.

Un messaggio breve, diretto, carico di sentimento. Cristiano Ronaldo ha scelto poche parole per festeggiare il compleanno di Georgina Rodriguez, affidando ai social una frase che racchiude il senso del loro legame: “Buon compleanno alla donna della mia vita”.

Martedì 27 gennaio la modella argentina ha spento 32 candeline, ricevendo una dedica che assume un valore ancora più profondo alla luce dei progetti futuri della coppia. Solo pochi mesi fa, infatti, è arrivata la proposta di matrimonio che ha ufficializzato l’intenzione di sposarsi.

Era agosto quando Georgina aveva condiviso la notizia, accompagnando la foto dell’anello con parole che non lasciavano spazio a dubbi: un sì pronunciato “in questa e in tutte le mie vite”, a suggellare una relazione ormai consolidata.

La loro storia è iniziata nel 2016 e nel tempo si è trasformata in una famiglia numerosa. Insieme crescono cinque figli: Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo, Alana Martina e la più piccola Bella Esmeralda.