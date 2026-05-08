Stefano De Martino, azioni legali per il video intimo diffuso online: identificate 3mila persone

Stefano De Martino prepara azioni legali contro chi ha diffuso il video privato online. Gli avvocati del conduttore parlano di richieste di risarcimento pesanti e confermano che sono già state identificate migliaia di persone.

Stefano De Martino passa alle vie legali dopo la diffusione del video privato che lo riguarda insieme a Caroline Tronelli. A distanza di mesi dalla circolazione delle immagini sui social e nelle chat, i legali del conduttore hanno annunciato l’avvio di richieste risarcitorie contro chi avrebbe condiviso il materiale senza autorizzazione.

Gli avvocati, in una dichiarazione diffusa all’Ansa, spiegano che tutte le persone individuate saranno coinvolte in azioni civili con richieste economiche considerate molto elevate per ogni singola violazione contestata. L’obiettivo indicato dalla difesa è fermare definitivamente la circolazione del filmato online.

Secondo i legali, anche il semplice inoltro di contenuti intimi senza consenso rappresenta una violazione grave sia della legge sia della privacy delle persone coinvolte. La posizione della difesa punta anche a ribadire che il web non garantisce anonimato e che ogni condivisione lascia tracce identificabili.

Il settimanale Oggi riferisce che sarebbero già circa 3mila le persone riconosciute per aver diffuso il video. Un numero che potrebbe ampliare ulteriormente il fronte delle cause civili e delle eventuali responsabilità penali legate alla vicenda.

Il caso era emerso la scorsa estate, quando il filmato aveva iniziato a circolare rapidamente online. In quel periodo Stefano De Martino aveva presentato denuncia e successivamente aveva raccontato pubblicamente il disagio vissuto dopo la diffusione delle immagini private, paragonando quella esperienza alla sensazione di subire un furto nella propria casa.