Stefano De Martino video privato rubato, tecnico indagato a Roma per accesso abusivo e revenge porn

Stefano De Martino denuncia la diffusione di un video privato sottratto da un sistema di sicurezza, e a Roma finisce sotto indagine un tecnico accusato di accesso abusivo. Il conduttore annuncia che devolverà il risarcimento in beneficenza.

Un’indagine della Procura di Roma ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un tecnico della sicurezza, sospettato di aver sottratto e diffuso un video privato che ritrae Stefano De Martino. Il caso nasce dalla denuncia presentata dal conduttore nell’agosto scorso, quando alcune immagini intime hanno iniziato a circolare online senza consenso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe lavorato alla manutenzione dell’impianto di videosorveglianza installato nell’abitazione romana dell’ex compagna di De Martino. In quella occasione avrebbe conservato le credenziali di accesso al sistema, utilizzandole successivamente per entrare senza autorizzazione e acquisire il filmato.

Le accuse ipotizzate sono pesanti: accesso abusivo a sistema informatico e revenge porn. Gli inquirenti stanno cercando di individuare anche altri eventuali responsabili della diffusione del video, monitorando le piattaforme online per limitarne la circolazione.

Attraverso i suoi legali, Angelo e Sergio Pisani, De Martino ha fatto sapere che l’eventuale risarcimento sarà destinato interamente ad associazioni impegnate nel contrasto ai reati informatici. Una scelta che punta a trasformare un episodio personale in un aiuto concreto per chi subisce violazioni simili.

I difensori hanno inoltre rivolto un avvertimento a chiunque sia ancora in possesso delle immagini, invitando a eliminarle immediatamente. Ogni ulteriore condivisione, spiegano, potrà essere tracciata e perseguita, mentre si continua a lavorare per rafforzare i sistemi capaci di bloccare la diffusione illecita di contenuti sensibili.