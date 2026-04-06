Stefano De Martino e il mistero della barca Santiago tra video virali e dubbi sulla vendita

Stefano De Martino finisce al centro di un caso social dopo un video su TikTok che mostra una barca simile alla sua con un nome diverso. Il dettaglio ha acceso dubbi sulla possibile vendita del gozzo dedicato al figlio Santiago.

Un filmato pubblicato su TikTok ha riacceso i riflettori su Stefano De Martino e sulla sua imbarcazione, il “Positano Open 38”, acquistato nel 2019 e personalizzato con il nome del figlio Santiago. Nelle immagini, però, compare uno scafo identico con una scritta diversa, “Lions”, mentre a bordo alcune persone brindano. Da qui nasce il dubbio tra gli utenti: il conduttore avrebbe ceduto la barca?

Il video, accompagnato dalla dicitura “l’ex barca di Stefano De Martino”, ha spinto molti a pensare a una vendita già avvenuta. Il cambio di nome visibile a poppa ha alimentato l’idea che il mezzo sia passato a nuovi proprietari, magari per chiudere una fase personale legata ai ricordi familiari.

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A complicare la ricostruzione interviene però la testimonianza di un utente che sostiene di conoscere bene quel tipo di imbarcazione. Secondo il suo racconto, nel cantiere dove venne realizzata la barca di De Martino esisteva un altro modello praticamente identico, con lo stesso colore e caratteristiche tecniche, ma con il nome “Lions”. Le due barche, stando a quanto riferito, sarebbero state viste più volte nello stesso tratto di mare.

L’imbarcazione attribuita al conduttore è un gozzo cabinato lungo circa 11 metri e mezzo, con doppio motore e finiture in legno pregiato. Può accogliere fino a 16 persone e dispone di sei posti letto, elementi che la collocano nella fascia alta del mercato nautico. Il valore stimato si aggira tra i 250 e i 300 mila euro.

Non è la prima volta che il Positano Open 38 compare in annunci di vendita: già in passato era stato segnalato su piattaforme specializzate nella compravendita di barche. Un dettaglio che lascia aperta l’ipotesi di una possibile cessione, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.

Tra immagini virali e racconti contrastanti, resta quindi il dubbio su quale sia davvero la barca apparsa nel video. Il nome “Santiago” continua a circolare tra supposizioni e osservazioni degli utenti, mentre il caso resta senza una versione definitiva.