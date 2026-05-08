Rimini, uccide il Labrador di 10 anni con un colpo alla testa: denunciato un 60enne

Un uomo di 60 anni nel Riminese è stato denunciato dopo la morte del suo Labrador di 10 anni. L’autopsia ha rilevato gravi fratture al cranio e alla mandibola provocate da un violento colpo alla testa.

Un uomo di 60 anni residente in provincia di Rimini è finito sotto indagine con l’accusa di uccisione di animale dopo la morte del suo cane Labrador, un esemplare di 10 anni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’animale sarebbe stato colpito violentemente alla testa fino a riportare fratture al cranio e alla mandibola.

L’inchiesta è partita alla fine di aprile, quando le guardie ecozoofile hanno ricevuto una segnalazione dettagliata sulla possibile soppressione di un cane domestico. Gli operatori hanno avviato una serie di verifiche incrociando i dati dell’anagrafe canina con quelli del microchip intestato all’animale.

Risaliti all’abitazione del proprietario, gli agenti hanno chiesto di poter vedere il Labrador. In un primo momento il 60enne avrebbe negato di possedere un cane, ma davanti ai documenti relativi al microchip ha poi ammesso che l’animale era morto e di averlo sepolto nel giardino di casa, sostenendo che il decesso fosse avvenuto per cause naturali legate all’età.

Su disposizione della Procura, le guardie ecozoofile hanno proceduto all’esumazione della carcassa per consentire gli esami veterinari. L’autopsia avrebbe però escluso la morte naturale, facendo emergere lesioni compatibili con un forte trauma alla testa.

Gli investigatori ritengono che il Labrador sia stato ucciso con un violento colpo che gli avrebbe provocato la rottura del cranio e della mandibola. Al termine degli accertamenti il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Per il reato di uccisione di animale rischia una pena fino a tre anni di carcere e una multa che può arrivare a 30mila euro.