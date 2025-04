Roma, muore il 13enne colpito alla testa da un colpo di pistola

È morto alle 6 di questa mattina il 13enne romano rimasto gravemente ferito sabato scorso da un colpo d'arma da fuoco alla testa nella sua abitazione in zona Marconi. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale San Camillo, dove i tentativi dei medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Nell'appartamento è stata trovata una pistola regolarmente detenuta dal fratello per uso sportivo. Secondo quanto riferito da fonti investigative, al momento dell’accaduto il ragazzo era solo in casa con il padre, che si trovava in un’altra stanza. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi dell’incidente domestico. Il cellulare del 13enne è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

