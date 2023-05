Omicidio nella notte tra venerdì e sabato a Savona : donna 28enne freddata con un colpo di pistola alla testa

Tra venerdì e sabato notte, un terribile Omicidio ha scosso la tranquilla città di Savona. La vittima, una giovane donna di 28 anni di nome Daniela Neza, è stata brutalmente uccisa con un colpo di pistola alla testa. Il tragico evento si è verificato intorno alle ore 2, all'interno dei giardini di piazza delle Nazioni, adiacenti alla stazione ferroviaria.

La scoperta del corpo senza vita è stata effettuata da un uomo che, colto da profondo sconcerto, ha prontamente allertato il servizio di emergenza al numero 112, confessandosi come l'autore del terribile delitto: "Ho ucciso una donna, venite a prendermi". L'uomo è stato identificato come Sefayou Sow, cittadino della Guinea di 27 anni.

Immediatamente dopo la segnalazione, sul luogo del delitto sono intervenuti un'ambulanza e un'automobile medica, ma purtroppo per Daniela non c'è stato nulla da fare: le sue ferite erano fatali.

Sefayou Sow è stato arrestato e accusato di Omicidio e porto abusivo di armi. Il suo immediato riconoscimento delle responsabilità lo ha condotto al carcere di Marassi, a Genova.

Dalle prime indagini, sembra che Sow non abbia accettato la fine della relazione con la vittima. Ieri i due avrebbero avuto una violenta discussione, che si è conclusa con l'escalation di Sow, un uomo senza precedenti penali e con regolare status di soggiorno. Si è procurato la pistola, una semiautomatica calibro 22, con matricola abrasa, dal bagagliaio dell'auto, sparando più colpi. L'arma è stata successivamente ritrovata in prossimità del luogo del delitto.

Daniela Neza, oltre ad essere conosciuta per precedenti reati contro il patrimonio e spaccio, aveva ricevuto un ammonimento da parte del questore lo scorso febbraio a causa del suo comportamento aggressivo verso un'altra persona.

L'Omicidio nella notte tra venerdì e sabato a Savona ha scosso la comunità locale, lasciando una scia di dolore e sconcerto. Le indagini sul caso sono ancora in corso, al fine di far luce su tutti i dettagli e portare giustizia per la giovane vittima, Daniela Neza.

Maggiori notizie sul caso verranno fornite al termine delle indagini in corso.

Altre News per: omicidionellanottevenerdìsabatosavonadonna