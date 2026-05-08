Mirko Frezza racconta il carcere e la rinascita, Il cinema mi ha salvato dalle mie ferite

Mirko Frezza racconta il suo passato tra carcere e periferia romana, spiegando come il cinema gli abbia dato una nuova possibilità. L’attore ricorda gli anni difficili e il peso di chi continua a giudicarlo per gli errori commessi.

La vita di Mirko Frezza è passata dalle difficoltà delle periferie romane ai set cinematografici e ai festival internazionali. Ospite del programma televisivo condotto da Nunzia De Girolamo, l’attore ha ripercorso il periodo più duro della sua esistenza, segnato da reati, carcere e marginalità, fino alla svolta arrivata in età adulta grazie al cinema.

Frezza ha raccontato di essere entrato molto giovane in ambienti criminali, spinto dalla necessità di sentirsi parte di qualcosa. A tredici anni, nel quartiere dove viveva, trovò spazio tra persone che sfruttavano il disagio sociale e la fragilità dei ragazzi. L’attore non ha cercato giustificazioni per il proprio passato e ha ammesso di aver scelto consapevolmente quella strada.

Nonostante la carriera costruita negli ultimi anni, Frezza ha spiegato che il peso degli errori commessi continua ancora oggi a condizionare il modo in cui viene guardato da alcune persone. Ha parlato della difficoltà di lasciarsi alle spalle un’etichetta che, secondo lui, resta addosso anche dopo aver cambiato vita.

La svolta è arrivata all’interno della sua famiglia. L’attore ha ricordato il momento in cui la moglie gli impose di trovare un lavoro stabile dopo la nascita del terzo figlio. Da quel punto iniziò un percorso completamente diverso, che lo portò prima dietro le quinte di produzioni internazionali e successivamente davanti alla macchina da presa.

Determinante nel suo percorso è stato l’incontro con Alessandro Borghi, che intuì le sue potenzialità e gli offrì un’occasione concreta nel mondo del cinema. Da lì arrivarono i primi ruoli importanti e l’esperienza alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti.

Frezza ha spiegato che i riconoscimenti ottenuti all’inizio della carriera hanno avuto un peso decisivo nella sua crescita personale e professionale. Per lui quei premi non rappresentavano soltanto gratificazioni artistiche, ma una possibilità reale di costruire una vita diversa.

Nel corso dell’intervista l’attore ha parlato anche del valore umano della recitazione. Secondo Frezza, il cinema gli ha dato strumenti che non aveva mai ricevuto altrove, aiutandolo ad affrontare emozioni e fragilità rimaste soffocate per anni.

Ricordando il film Il più grande sogno, ispirato proprio alla sua storia personale, l’attore ha raccontato di aver imparato sul set persino a lasciarsi andare alle emozioni. Durante una scena davanti a un giudice, gli venne chiesto di piangere e da quel momento comprese quanto la recitazione fosse diventata parte del suo percorso di rinascita.