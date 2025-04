Enzo Paolo Turchi: Ho lasciato il GF per mia figlia, Carmen mi ha salvato la vita

Enzo Paolo Turchi ha spiegato i motivi dell’abbandono alla Casa del Grande Fratello in un’intervista al Corriere della Sera. Il coreografo, 75 anni, ha raccontato di aver scelto di uscire dal reality per non perdere momenti importanti con la figlia Maria, 12 anni: “Mi mette in crisi solo il pensiero di non esserci nel suo futuro”. La bambina è nata dall’unione con Carmen Russo, sua compagna da oltre quarant’anni: “Lei mi ha salvato la vita. È stata per me madre, compagna, sorella. Non riesco a immaginarmi senza di lei”.

Turchi ha ricordato anche il gesto di Silvio Berlusconi in occasione del matrimonio con Carmen: “Ci prestò il suo aereo privato per far arrivare gli ospiti a Bari. Era una persona generosa, capace di vedere oltre. Ho provato tanta ammirazione per lui, e ora per il figlio”. Il regalo di nozze fu un biliardo antico dell’Ottocento.

Durante l’intervista, Turchi ha parlato anche della sua infanzia difficile nei Quartieri Spagnoli di Napoli, segnata dall’assenza dei genitori. La madre, sconvolta dalla morte delle due figlie investite da un carro armato, scompariva per giorni: “Avevo 4 anni, aspettavo al buio seduto sui gradini del palazzo”. Del padre, invece, ha detto di averlo visto solo tre volte: “La terza da morto”.

