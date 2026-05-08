Bonnie Tyler ricoverata in Portogallo, la cantante è in coma farmacologico dopo l'intervento

Bonnie Tyler è stata ricoverata a Faro dopo un intervento intestinale urgente. I medici hanno deciso di indurre il coma farmacologico per aiutare la cantante gallese nel recupero post operatorio.

Momenti di apprensione per Bonnie Tyler. La cantante gallese, 74 anni, è stata operata d’urgenza in Portogallo a causa di un problema intestinale improvviso. Dopo l’intervento, eseguito all’ospedale di Faro, i medici hanno deciso di indurre il coma farmacologico per agevolare la fase di recupero.

A confermare il ricovero è stato il portavoce dell’artista, Judd Lander, attraverso una comunicazione diffusa all’Afp. Tyler si trovava in Portogallo, dove possiede una casa, quando si è reso necessario il trasferimento in ospedale e l’operazione d’emergenza, avvenuta mercoledì 6 maggio.

Lo staff della cantante ha chiesto riservatezza sulle sue condizioni di salute. Nelle prime ore successive all’intervento, i familiari avevano parlato di un decorso senza complicazioni, spiegando che l’artista era in fase di convalescenza. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’evoluzione clinica.

Nata in Galles nel 1951 con il nome di Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler è diventata una delle voci più riconoscibili del pop-rock internazionale grazie al timbro graffiante che ha segnato brani celebri dagli anni Settanta in poi. Il successo mondiale arrivò nel 1983 con Total Eclipse of the Heart, canzone diventata un classico della musica internazionale e capace di superare il miliardo di ascolti su Spotify all’inizio del 2026.

Tra i suoi brani più noti figura anche “Holding Out for a Hero”, pubblicato nel 1984 e inserito nella colonna sonora del film “Footloose”. Nel 2013 rappresentò il Regno Unito all’Eurovision Song Contest con “Believe in Me”.

Negli ultimi anni la cantante aveva ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali nel Regno Unito. Nel 2022 fu insignita di un’onorificenza da Queen Elizabeth II, mentre nel 2023 King Charles III le consegnò la medaglia MBE per il contributo dato alla musica britannica.

Bonnie Tyler avrebbe dovuto riprendere l’attività live il 22 maggio con una serie di concerti tra Germania, Austria e Regno Unito. Al momento non è stato comunicato se il tour verrà confermato oppure rinviato.