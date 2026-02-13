Vonn ricoverata a Treviso, nuovo intervento dopo la caduta a Milano Cortina 2026

Lindsey Vonn aggiorna i fan dall’ospedale di Treviso dopo la caduta a Milano Cortina 2026. L’ex campionessa americana dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Lindsey Vonn torna a parlare dal letto dell’ospedale di Treviso, dove è ricoverata dopo la caduta nella discesa libera di Milano Cortina 2026. In un video diffuso sui social, la sciatrice statunitense racconta le sue condizioni e il percorso che l’aspetta dopo i primi interventi alla gamba sinistra.

La campionessa, 41 anni, è già stata operata due volte per le fratture riportate nell’incidente. Il percorso però non è ancora finito: un nuovo intervento è previsto a breve. “Domani dovrò affrontare un’altra operazione. Se tutto andrà bene, potrò lasciare l’ospedale e tornare a casa”, spiega.

Attimi di tensione durante la discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026: Lindsey Vonn cade nella parte iniziale del tracciato e viene soccorsa in pista dopo urla di dolore.

Il ricovero si è rivelato più complicato del previsto. Vonn racconta di giorni difficili, segnati anche dall’immobilità forzata. “In questo momento sono piuttosto preoccupata, non posso muovermi molto”, dice, sottolineando però il sostegno ricevuto da amici e familiari, che continuano a farle visita.

Nonostante le difficoltà, l’ex fuoriclasse americana prova a mantenere uno sguardo positivo. Ringrazia chi le ha scritto e inviato messaggi e piccoli pensieri: un supporto che definisce fondamentale per affrontare questa fase delicata del recupero.

Dalla stanza d’ospedale riesce anche a seguire alcune gare olimpiche. Non manca un pensiero per la squadra statunitense: “Siete fantastici, continuate così. Vi sto guardando”, il messaggio rivolto ai compagni impegnati nelle competizioni.