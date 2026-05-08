Fiorello ironizza su Rubio e Meloni, battute sul Vaticano e sul perizoma di Stato

Fiorello scherza sulla visita di Marco Rubio a Roma e prende di mira anche Giorgia Meloni con battute sul traffico in Vaticano, i regali diplomatici e le immagini false create con l’intelligenza artificiale.

La visita a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio è diventata materiale perfetto per la satira di Fiorello durante l’ultima puntata della “Pennicanza”. Lo showman ha commentato con il suo stile irriverente gli incontri istituzionali del politico statunitense, compreso quello con Giorgia Meloni.

Fiorello ha scherzato sulle immagini fake circolate online e generate con l’intelligenza artificiale, raccontando che Rubio avrebbe creduto autentiche alcune foto in lingerie attribuite alla premier italiana. Da lì la battuta sul presunto dono diplomatico consegnato alla presidente del Consiglio, definito ironicamente un “perizoma di Stato”.

Nel corso del programma lo showman ha immaginato anche uno scambio di gadget tra i due leader. Secondo il siparietto comico, Meloni avrebbe sfoggiato un cappellino Maga, mentre Rubio ne avrebbe indossato uno con la scritta romanesca “Te Possino”.

Alla gag ha partecipato anche il personaggio del Camerlengo, intervenuto in collegamento immaginario dalle stanze del Vaticano. Nel monologo, Rubio viene descritto mentre consegna una palla da rugby di vetro acquistata all’ultimo momento in aeroporto, con tanto di etichetta “made in China” ancora attaccata.

Il Camerlengo racconta poi di aver preparato personalmente una penna in legno d’ulivo da regalare agli ospiti americani, aggiungendo però un piccolo mortaretto all’interno come scherzo destinato, nelle battute del programma, a Donald Trump.

Spazio anche alla viabilità romana. Fiorello ha ironizzato sul lungo corteo di auto al seguito del segretario di Stato Usa, sostenendo che le quarantotto vetture occupassero praticamente tutto il tragitto tra aeroporto e Vaticano. Il traffico sul Grande Raccordo Anulare diventa così il pretesto per un’ultima battuta affidata addirittura a “Nostro Signore”, stupito dalle continue imprecazioni provenienti dalle strade della Capitale.