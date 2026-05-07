Papa Leone XIV incontra Rubio in Vaticano, tensione con Trump sul dossier Iran

Papa Leone XIV incontra Marco Rubio dopo le tensioni con Trump sull’Iran, mentre il Vaticano apre al dialogo con Washington. Il segretario di Stato Usa vedrà anche Giorgia Meloni durante la visita a Roma.

Marco Rubio è arrivato a Roma per una serie di incontri istituzionali che coinvolgono Vaticano e governo italiano. Il segretario di Stato americano ha iniziato la sua missione diplomatica dalla Santa Sede, dove oggi è previsto il colloquio con Papa Leone XIV. Domani, invece, vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La visita arriva in un momento delicato nei rapporti tra il Pontefice e Donald Trump. Negli ultimi giorni il presidente degli Stati Uniti aveva criticato apertamente Leone XIV, accusandolo di avere un atteggiamento troppo morbido nei confronti dell’Iran sul tema nucleare.

Dalla Casa Bianca, Trump aveva ribadito la propria posizione con parole nette. Secondo il presidente americano, Teheran non deve ottenere l’arma atomica in nessun caso. Trump ha sostenuto che permettere all’Iran di dotarsi di capacità nucleari significherebbe mettere il mondo intero sotto minaccia.

In Vaticano si guarda all’incontro con attenzione. Il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha spiegato che sarà l’occasione per affrontare quanto accaduto negli ultimi giorni e discutere dei principali dossier internazionali. Tra i temi previsti ci sono anche l’America Latina e Cuba, oltre alle crisi più urgenti sul piano geopolitico.

Parolin ha ribadito la linea della Santa Sede sul conflitto con l’Iran, escludendo soluzioni fondate sulla forza. Secondo il cardinale, i conflitti devono essere affrontati attraverso negoziati autentici e con la ricerca di un punto d’incontro tra le parti coinvolte.

Il Vaticano non chiude nemmeno alla possibilità di un confronto diretto tra Papa Leone XIV e Trump. Parolin ha spiegato che il Pontefice non si è mai sottratto al dialogo e che, in caso di richiesta ufficiale, accetterebbe senza difficoltà un incontro con il presidente americano.

Parlando degli attacchi rivolti al Papa da Trump, il segretario di Stato vaticano ha evitato lo scontro diretto ma ha definito insolito il tono utilizzato nei confronti del Pontefice. Allo stesso tempo ha ricordato che gli Stati Uniti restano un interlocutore inevitabile nelle principali crisi internazionali, vista la loro influenza negli equilibri globali.

Alla domanda su chi ritenga più affidabile tra Rubio e Trump nei rapporti con la Santa Sede, Parolin ha risposto con una battuta, dicendo di affidarsi soltanto a Gesù Cristo.