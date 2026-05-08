Meloni vede Rubio a Palazzo Chigi, sul tavolo Iran, Libano e tensioni tra Italia e Usa

Meloni incontra Rubio a Roma dopo le tensioni con Trump sull’Iran e le basi Usa. Al centro del vertice anche lo Stretto di Hormuz, il Libano e i rapporti economici tra Europa e Stati Uniti.

Giorgia Meloni riceve oggi a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio in un momento delicato per i rapporti tra Italia e Stati Uniti. Il colloquio arriva dopo settimane segnate dalle crithe di Donald Trump verso Roma sul dossier iraniano e dalle ipotesi avanzate dalla Casa Bianca di una possibile riduzione della presenza militare americana nelle basi italiane.

L’incontro tra la presidente del Consiglio e il capo della diplomazia Usa è previsto nella mattinata dell’8 maggio. Da Palazzo Chigi definiscono la visita “di cortesia”, ma il confronto servirà anche a riaprire un dialogo politico diretto dopo le recenti tensioni tra i due governi.

Uno dei temi principali sarà la situazione nello Stretto di Hormuz, area strategica per il traffico energetico mondiale. L’Italia confermerà la disponibilità a partecipare a eventuali operazioni di sminamento con propri cacciamine, ma soltanto con l’autorizzazione del Parlamento e all’interno di una missione condivisa a livello internazionale.

Meloni potrebbe inoltre tornare sulle accuse rivolte da Trump all’Italia per il presunto scarso sostegno alle scelte americane sull’Iran. Nei giorni scorsi, intervenendo a margine del summit della Comunità politica europea a Yerevan, la premier aveva difeso il ruolo italiano nelle missioni Nato ricordando gli impegni assunti negli anni in Afghanistan e Iraq.

Nel faccia a faccia entrerà probabilmente anche il dossier Libano, mentre prosegue l’offensiva israeliana nel Paese. Nelle ultime ore un razzo è caduto all’interno della base di Shama, dove opera il contingente italiano della missione Unifil Sector West. Nessun militare italiano è rimasto ferito, ma un mezzo ha riportato lievi danni.

Rubio vedrà anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il titolare della Farnesina ha ribadito che i rapporti con Washington restano centrali per l’Italia, pur riconoscendo differenze su alcuni temi. Tra gli argomenti previsti nel colloquio ci sono pure i dazi commerciali e le relazioni economiche tra Stati Uniti ed Europa.

Tajani ha escluso la volontà di aprire uno scontro commerciale con Washington e ha sollecitato una rapida approvazione degli accordi economici da parte del Parlamento europeo. Il ministro ha definito il rapporto con Rubio “franco e sereno”, precisando però che Roma continuerà a sostenere le proprie posizioni quando necessario.

L’appuntamento con Rubio chiude una giornata intensa per Meloni sul fronte internazionale. Nelle ultime 24 ore la premier ha incontrato il leader ungherese Peter Magyar, il primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibeh e il premier polacco Donald Tusk.

Durante il colloquio con Dbeibeh, il governo italiano ha discusso del rafforzamento della cooperazione economica tra Italia e Libia, con particolare attenzione al settore energetico e alla gestione dei flussi migratori insieme ad altri partner internazionali, tra cui Turchia e Qatar.