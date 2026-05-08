Grande Fratello Vip, stasera eliminazione e confronto tra Mussolini ed Elia

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Grande Fratello Vip torna stasera su Canale 5 con un’eliminazione legata al televoto e nuovi scontri nella Casa, mentre la finale si avvicina.

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Nuova puntata in prima serata per Grande Fratello Vip, in onda venerdì 8 maggio su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione. In studio anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare una fase del gioco ormai vicina alla finale. La serata ruoterà attorno al televoto già aperto, che coinvolge Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. A questo si aggiungerà un televoto flash, con il pubblico chiamato a decidere chi dovrà lasciare definitivamente la Casa già nel corso della puntata. Tra i temi principali ci sarà il rapporto sempre più teso tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, entrambe già finaliste. Le due concorrenti torneranno a confrontarsi dopo accuse, battute pungenti e nuove frizioni maturate negli ultimi giorni. Spazio anche ad Adriana Volpe, finita più volte al centro delle critiche per il suo atteggiamento considerato poco esposto dagli altri inquilini. La concorrente sembra però intenzionata a cambiare passo e a giocarsi con maggiore decisione le sue possibilità di vittoria. Francesca Manzini vivrà invece un momento personale legato alla famiglia. Durante la puntata ripercorrerà alcuni rimpianti del passato e riceverà un messaggio inatteso dalla sorella Lilli.

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