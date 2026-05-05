Grande Fratello Vip, lite tra Elia e Mussolini degenera, testate contro la porta e tensione nella Casa
Antonella Elia perde il controllo al Grande Fratello Vip dopo una lite con Alessandra Mussolini nata per il posto trucco. La tensione mattutina degenera e spaventa gli altri concorrenti, costretti a intervenire.
Mattinata agitata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove uno scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini ha fatto temere il peggio. La discussione è partita da un motivo banale, legato allo spazio davanti allo specchio utilizzato per il trucco.
Al risveglio, Alessandra Mussolini ha trovato la sua postazione occupata dai prodotti della coinquilina e ha reagito alzando i toni. Le proteste non sono passate inosservate e hanno subito provocato la reazione di Antonella Elia, che si è sentita attaccata.
Lo scontro è diventato rapidamente acceso. Antonella Elia ha risposto con parole dure, accusando la Mussolini di iniziare a polemizzare appena sveglia. Il confronto verbale ha coinvolto anche altri concorrenti presenti nella stanza, colpiti dalla violenza delle frasi pronunciate.
Poco dopo, la situazione è sfuggita di mano. Antonella Elia, visibilmente agitata, ha iniziato a sfogare la rabbia in modo fisico, arrivando a colpire con la testa una porta della Casa. Un gesto che ha spaventato gli altri inquilini, intervenuti immediatamente per fermarla.
L’episodio ha lasciato un clima pesante tra i concorrenti, con la tensione che continua a farsi sentire dopo l’accaduto. Gli equilibri nella Casa restano fragili, mentre cresce l’attesa per capire se lo scontro tra le due protagoniste si riaccenderà nei prossimi giorni.
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