Arnaldi batte De Minaur a Roma, polemica per l'esultanza sull'errore dell'avversario

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Matteo Arnaldi ha battuto Alex De Minaur a Roma grazie a una rimonta in tre set. Il successo agli Internazionali d’Italia è stato accompagnato dalle critiche per un’esultanza nel tie-break.

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Matteo Arnaldi ha firmato una vittoria pesante agli Internazionali d’Italia 2026. Venerdì 8 maggio, sulla BNP Paribas Arena di Roma, il tennista azzurro ha superato Alex De Minaur, numero 8 del mondo, nel secondo turno del Masters 1000. La partita si è chiusa dopo tre set combattuti, con Arnaldi capace di rimontare e imporsi con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-4. Un risultato che gli permette di proseguire il torneo davanti al pubblico italiano. Nel turno successivo Arnaldi affronterà lo spagnolo Rafa Jodar, che nella stessa giornata ha battuto il portoghese Borges. Per l’azzurro sarà un altro passaggio delicato in un tabellone già segnato da sfide intense. La vittoria, però, non ha lasciato spazio solo agli applausi. Sui social è circolata molto l’esultanza di Arnaldi durante il tie-break del secondo set, arrivata dopo un errore di De Minaur. Nel tennis un gesto del genere viene spesso considerato poco elegante, soprattutto quando nasce da uno sbaglio dell’avversario. Anche il pubblico romano ha partecipato con un tifo molto acceso, alimentando le reazioni online. Diversi utenti su X hanno criticato l’episodio, giudicandolo contrario al fair play tradizionalmente associato a questo sport. Tra i commenti più condivisi c’è chi ha parlato di comportamento spiacevole e chi ha ricordato che esultare su un errore resta discutibile, indipendentemente dal ranking dei giocatori coinvolti. Altri tifosi hanno preso le distanze dal gesto, pur riconoscendo il valore sportivo dell’impresa di Arnaldi.

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